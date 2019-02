Sanremo, un filmato raccoglie tutti i vincitori del Festival dal 1951 al 2018

Sanremo. Siamo ormai quasi alla vigilia dell’inizio della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana e per arrivare preparati all’edizione 2019 della kermesse musicale più attesa dell’anno, la Rai propone un video in cui si possono rivivere tutte le proclamazioni e alcuni momenti delle canzoni che hanno vinto il Festival di Sanremo dal 1951 al 2018.

A riproporveli online è RaiPlay, nella sezione “Teche Rai”, con un filmato della durata di circa mezzora intitolato “Sanremo, i vincitori.” Realizzato da Rai Teche e Rai Digital, il video fa rivivere tutti gli “ultimi atti” del Festival di Sanremo e associa – in sequenza – un anno, un vincitore e una canzone.

Dal “Grazie dei fiori” di Nilla Pizzi al “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro, il Festival riappare non solo come gara tra canzoni, ma anche come evento che ha scandito e scandisce la vita degli italiani e che si rivela una colonna sonora di ricordi, una sorta di inconscio collettivo che in “Sanremo, i vincitori” riemerge in tutta la sua forza.