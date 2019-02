Sanremo, tutto è pronto per l’attesissimo “Red Carpet show”

Sanremo. Torna il festival e con lui il suo Red Carpet “Show”. Il primo, grazie all’idea dello show man dianese Gianni Rossi, ad avere una vera e propria conduzione che permette nel modo più bello e coinvolgente di avvicinare tutti i protagonisti del festival alla città e la città a loro.

Momenti di vero spettacolo con improvvisazioni degli artisti che coinvolgeranno il pubblico con i loro brani, interviste a tutto campo, foto, autografi, dirette con la trasmissione La vita in Diretta e molto altro.

Si parte dalla presentazione di questa sera, lunedì 4, sul red carpet a partire dalle 20 con la sfilata di tutti i cantanti in gara. “Ho preparato un momento magico tutto da vivere ma non voglio anticipare altro” – dice Rossi.

Con questa edizione Rossi compie 10 anni da conduttore e animatore sul Red Carpet, un traguardo che conferma il grande successo della sua iniziativa nata nel 2009, interrotta per un’edizione alla passaggio di mani dal comune alla Rai che la ha subito reintegrata l’anno successivo proprio per il suo successo.

“La magia del Red Carpet? È che finalmente il festival li può toccare la gente tutto, ma proprio tutto può accadere quando meno te lo aspetti, è da vivere dall’inizio alla fine!” – dichiara il presentatore.

Come tradizione il cast degli ospiti di Claudio Baglioni non ha disatteso le aspettative ed è come sapete stellare, ospiti che hanno abituato il pubblico a voler vivere il rito del Red Carpet. Solo per citarne qualcuno Tozzi, Ligabue, Venditti, Marco Mengoni, Michelle Hunziker e molti altri.

La conduzione inizierà dalle 14 alle 20. Novità di quest’anno è lo studio Rai in vetro e acciaio posizionato sul red carpet lato ex passerella da lì andranno in onda diverse dirette Rai. Alla regia musicale sul Red Carpet e voce che non mancheranno le emozioni con Umberto Santoro, fedele compagno di viaggio di questa avventura che ringraziando per la sua professionalità.

“Un grazie lo dedico anche al fotografo Paolo Damiano, che per tutta la settimana immortalerà momenti unici e per finire alla mia fidanzata Jessica Rogo, mio braccio destro e insostituibile assistente per il grande lavoro da svolgere e seguire” - conclude Gianni Rossi.

Sono attese, come ormai consuetudine, migliaia di persone, che fin dal mattino cercheranno un posto vicino al Red Carpet per godersi lo spettacolo. Rossi non nasconde la sua soddisfazione nel portare avanti la sua conduzione e a tal proposito ringrazia Rai e comune di Sanremo.