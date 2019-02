Sanremo, tornano gli appuntamenti tra il Club Tenco e le scuole: prossimo incontro con Alberto “Il Cala” Calandriello

Sanremo. Il Club Tenco prosegue, anche nel 2019, la sua attività con le scuole e lo fa a partire da domani, venerdì 22 febbraio, come sempre, presso la sede del club.

Si terrà un incontro con Alberto “Il Cala” Calandriello, membro dell’Associazione Zoo di Albenga, collaboratore di Radio Savona Sound e BRG Radio, prendendo spunto dal suo ultimo libro “Abbassa quello stereo”, proporrà alcuni brani agli studenti e li guiderà in un percorso di ascolto, partendo dal presupposto che a volte la musica sembra parlare a ciascuno di noi, e non dà risposte, ma pone domande.

Martedì 19 marzo sarà la volta di Francesco Paracchini, colonna portante della rivista “L’Isola che non c’era” a partire dalla sua fondazione, nel 1996, direttore artistico di festival e rassegne e autore di saggi sulla canzone, che, in un appuntamento intitolato “Scrivere di musica”, affronterà con i ragazzi il tema delle recensioni musicali, spiegando come e secondo quali parametri vengono realizzate, anche in base alla diversa destinazione.

Nel mese di aprile verrà poi presentato dall’associazione Musica contro le mafie il volume “Change your step. 100 artisti – le parole del cambiamento”, che raccoglie gli interventi di 100 artisti di fama nazionale.

Infine, a maggio il cantautore Peppe Voltarelli parlerà agli studenti della fortuna della canzone italiana all’estero. In parallelo, anche nel 2019, prosegue l’attività di alternanza scuola-lavoro che coinvolge il Liceo Cassini di Sanremo.

Si ricorda, inoltre, che la Masterclass del Premio Tenco 2019 avrà come protagonista Fabrizio De Andrè. Dopo l’importante focus su Giorgio Gaber, dello scorso anno, sarà la volta del cantautore genovese, la cui figura sarà approfondita, studiata e raccontata attraverso testimonianze e immagini, per un nuovo e stimolante incontro con gli studenti.