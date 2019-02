Sanremo, Tommasini: “Solidarietà ai commercianti ambulanti”

Sanremo. “Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai commercianti ambulanti che questa mattina – scrive il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini -non hanno potuto svolgere il loro lavoro”.

“L’amministrazione comunale – prosegue Tommasini – con disinteresse e pressapochismo, ha interdetto il passaggio confinando gli operatori in una zona chiusa e poco appetibile per i clienti, recando un danno non indifferente agli stessi. Scelte sbagliate che penalizzano i cittadini, dettate soprattutto da una fretta da campagna elettorale che serve solo a creare disagi. Come candidato sindaco – conclude il candidato sindaco – sono a disposizione per incontrare gli operatori nel sostenerli nel loro diritto al lavoro“.