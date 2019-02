Sanremo. Un vero e proprio bagno di folla ieri sera a Poggio al ristorante Monte Calvo, dove circa 400 persone hanno partecipato all’incontro con il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

Davanti ai numerosissimi cittadini e cittadine, Tommasini ha declinato alcune linee programmatiche per un rilancio concreto di Sanremo, da una migliore promozione turistica per la città ad una ottimale gestione della raccolta rifiuti.

“Il programma lo facciamo insieme – ha evidenziato Tommasini -, qui a Poggio c’è bisogno di un maggior decoro urbano, del rifacimento degli asfalti, non quello “elettorale” che sta avvenendo ma soprattutto una valorizzazione del centro storico. L’idea – ha sottolineato il candidato sindaco del centro destra unito – è quella di lavorare ad una rinascita concreta, dando contributi a chi apre le attività, un modo per creare sviluppo”.

Tommasini si è inoltre soffermato su altri temi molto importanti come la floricoltura, il degrado dei giardini di Casa Serena, la vicinanza agli anziani e per quanto concerne le frazioni, la creazione di un assessorato ad hoc e del ripristino delle circoscrizioni, non nel senso amministrativo, ma un delegato che possa interfacciarsi con l’amministrazione.