Sanremo, servizio ad alto impatto dei carabinieri. Tre uomini e una donna finiscono in carcere

Sanremo. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Sanremo hanno eseguito un servizio a largo raggio intensificando il controllo del territorio sia nel centro matuziano, con particolare riferimento al quartiere “Pigna” che negli altri abitati del Ponente Ligure di competenza.

In tale circostanza, l’impiego delle pattuglie dell’aliquota radiomobile e della stazione di Sanremo nonché dei militari in abiti civili del nucleo operativo ha consentito di trarre in arresto ben quattro soggetti, tutti colpiti a vario titolo da ordini di carcerazione e misure cautelari in carcere. In particolare due fratelli marocchini, già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari poiché responsabili della violenta rissa occorso lo scorso 2 gennaio presso il pronto soccorso dell’Ospedale Borea, sono stati arrestati su disposizione dell’autorità giudiziaria a seguito dell’aggravamento della misura poiché, nei controlli in abitazione eseguiti quotidianamente dai carabinieri, erano stati trovati in compagnia di altri connazionali pregiudicati, violando le prescrizioni del giudice.

Nel contempo, una pattuglia della stazione di Sanremo impiegata in servizio a piedi all’interno della Pigna ha identificato ed arrestato un tunisino di 44 anni, colpito da ordine di carcerazione poiché condannato ad oltre 5 anni di carcere per diversi episodi di spaccio di stupefacenti e furti commessi nella Provincia di Imperia dal 2008.

Da ultimo, la notte scorsa, i carabinieri della stazione di Arma di Taggia hanno sottoposto a controllo ed arrestato una piemontese di 79 anni, condannata ad un mese di reclusione poiché responsabile del reato di furto aggravato commesso nel 2008. Gli arrestati sono stati tradotti presso le Case Circondariali di Sanremo, Imperia e Genova Pontedecimo.