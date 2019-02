Sanremo Rugby, nel fine settimana scendono in campo l’under 12 e 14

Sanremo. Nuovo impegno sportivo per i ragazzi del Sanremo Rugby, domenica 17 febbraio, in mattinata, la squadra dell’Under 12 sarà impegnata in casa, infatti si terrà presso il campo sanremese un raggruppamento da grandi numeri con squadre provenienti da tutta la regione, sono attesi circa 250 giovani rugbysti.

Sempre nella giornata di domenica 17 febbraio, alle 14, presso il Campo di Pian di Poma, la squadra Under 14 del Sanremo Rugby incontrerà la squadra del Cogoleto, si ricorda che della squadra fanno parte Matia Pangallo e Nicola Tripodi che sono stati ufficialmente convocati nella rappresentativa regionale e sono stati inseriti nella rosa dei migliori 2005 della Regione.

Un grande motivo di soddisfazione per una squadra giovane come il Sanremo Rugby che sta crescendo e migliorando stagione dopo stagione e sta cominciando a raccogliere ottimi risultati che portano tutti ad andare avanti con grandi obiettivi, un plauso va anche all’infaticabile coach Mori che allena con testa e cuore i ragazzi dell’Under 14.

Si ricorda che gli allenamenti continuano tutte le settimane il martedì ed il giovedì dalle 17.30 presso il campo di Pian di Poma, Sanremo Rugby ed i suoi allenatori vi aspettano per farvi conoscere questo sport.