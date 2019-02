Sanremo, prendono il via gli eventi dell’associazione “Cuore In Movimento”

Sanremo. Nella settimana dal 11 al 15 febbraio l‘associazione “Cuore In Movimento” ha creato una serie di eventi con la partecipazione della Cardiologia sanremese.

“Il nostro presidente, il dott. Mascelli, chiede la massima collaborazione ai soci che possono dedicare un po’ del loro tempo, per questo è convocata una riunione organizzativa martedì 5 alle 17 presso la sede di Confartigianato a Sanremo. Chi fosse disponibile, ma non potesse partecipare quel giorno si metta in contatto con il telefono dell’associazione 3333999900 ( dopo le 17).

Massima partecipazione agli eventi anche per sostenere gli sforzi che il nostro Presidente sta compiendo perché la nostra città abbia un punto di riferimento per che ha a cuore la propria salute cardiovascolare il proprio benessere fisico in generale” – fa sapere Cuore in Movimento

La locandina su https://www.cuoreinmovimento.it/prenditi-a-cuore-il-tuo-cuore/ .