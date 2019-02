Sanremo, polizia potenzia controlli nel centro storico

Sanremo. A partire da questa settimana, su disposizione del Questore Capocasa, vi è stato un sensibile aumento delle attività di prevenzione e repressione di reati a criminalità diffusa, grazie al contributo di quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria.

Particolare attenzione è stata riservata al centro storico dove sono stati svolti controlli sia pomeridiani che serali, prediligendo le aree ove i residenti avevano segnalato la presenza di persone pericolose o sospette. Nel corso di uno di questi controlli, finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati circa 30 grammi di hashish e segnalati due stranieri di origine magrebina, già noti alle Forze dell’ordine, per violazione alla normativa in materia di stupefacente.

Nel corso di ulteriori controlli, finalizzati a prevenire le occupazioni abusive nella cd. Pigna, personale del Reparto Prevenzione Crimine, monitorando palmo a palmo il centro storico, notava chiari segni di danneggiamento ad un magazzino. Grazie anche alla collaborazione dei residenti, che hanno indicato agli agenti tempi e modi di accesso allo stabile, la pattuglia ha sorpreso due cittadini italiani, con precedenti di polizia, che si erano introdotti all’interno allo scopo sia di soggiornarvi sia di custodire

merce asportata in precedenza, per lo più articoli di profumeria sottratti ad un negozio del centro alcuni giorni prima.

I due, entrambi italiani e con precedenti specifici, sono stati indagati in stato di libertà per il reato di furto aggravato, anche per aver danneggiato i serramenti per procurarsi un facile accesso al magazzino.