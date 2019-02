Sanremo, pino marittimo pericolante messo in sicurezza dal 115

Sanremo. Ennesimo intervento dei pompieri per un albero pericolante. Stamane, verso le 12, i vigili del fuoco dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza un pino marittimo,appoggiatosi su di una ringhiera in corso Cavallotti, dai giardini delle Carmelitane. La pianta è stata sfrondata affinché, più leggera, non costituisca un problema per la struttura sulla quale insiste.