Sanremo. Nel pomeriggio un pino alto circa 13 metri è crollato al suolo, travolgendo e piegando le inferriate che circondano il parco delle Carmelitane, nei pressi della nuova stazione ferroviaria. Solo per un miracolo, non si sono registrati feriti: la zona, infatti, è molto trafficata. Al momento del crollo, inoltre, non c’erano auto parcheggiate: questo il motivo per cui i danni sono limitati alla cancellata in ferro in parte distrutta.

La pianta era giovane: aveva circa 50 anni. Ma le radici marce hanno causato il crollo del pino.