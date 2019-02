Sanremo. È di una anziana ferita il bilancio dell’investimesto stradale avvenuto intorno alle 10:30 in corso Imperatrice.

La zona è quella delle strisce pedonali davanti al tabacchino. Secondo una prima ricostruzione, una Renault Clio gialla con alla guida una giovane avrebbe travolto la malcapitata, la quale, secondo alcune testimonianze, si trovava sulle strisce pedonali.

L’urto è stato così violento da danneggiare la zona di impatto dell’utilitaria e sbalzare la donna per diversi metri sull’asfalto. Quest’ultima è stata soccorsa dal 118 con gli equipaggi di automedica e Croce Rossa. Sul posto anche la polizia e la municipale.

Traffico in tilt per una mezz’ora. Data la gravità dell’incidente, la ferita è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale di Pietra Ligure.