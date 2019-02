Sanremo. Un pomeriggio, quello di ieri, al Borgo per il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini dove ha partecipato all’evento organizzato da Fratelli d’Italia al bar tabacchi Black Jack.

Si tratta dell’iniziativa del partito di Giorgia Meloni denominata “Parliamo di Noi” nella quale si incontrano gli abitanti dei quartieri della città dei fiori ponendo l’accento su diverse tematiche e problematiche del territorio.

Il candidato sindaco assieme all’assessore regionale Gianni Berrino e al segretario cittadino di FdI Michele Gandolfi, hanno discusso, con un gruppo di residenti presenti per l’occasione, di svariati temi: igiene urbana, viabilità, sicurezza, parcheggi e tanto altro ancora, senza dimenticare di declinare la visione di città per una ripresa economica e sociale per Sanremo ed i suoi quartieri.