Sanremo, oggi al Borgo incontro di Fratelli d’Italia

Sanremo. Oggi al Borgo si svolgerà l’evento di Fratelli d’Italia “Parliamo di Noi”.

Il segretario cittadino Michele Gandolfi spiega: «Si tratta di una serie di incontri con la cittadinanza in vista delle prossime elezioni comunali. Vogliamo mantenere la vicinanza con i cittadini, il mezzo che ci ha contraddistinto come partito e sostenuto in questi cinque anni nei quali abbiamo sempre portato le istanze all’attenzione di un’amministrazione che si è rivelata sorda agli appelli di un partito che ricordiamo, annovera Gianni Berrino nella giunta regionale con importanti deleghe fra le quali l’assessorato al turismo».

Continua Gandolfi: «Il nostro impegno è quello di proseguire gli incontri nelle frazioni ed in tutte quelle realtà coinvolte nel tessuto cittadino che reclamano un cambio di passo a Sanremo»

Conclude il segretario cittadino: «Il nostro impegno ulteriore sarà anche quello di mantenere la vicinanza con i Cittadini ascoltandoli periodicamente, trasferendoci e discutendo direttamente sul posto le problematiche segnalate. Insieme a Sergio Tommasini, candidato sindaco, e Gianni Berrino vi aspettiamo oggi presso il Bar Tabacchi Black Jack in via Galilei 177 alle ore 17,45».