Sanremo. Ancora grandi successi per la scuola di danza Dance in Motion al concorso internazionale Expression 2019 che si è svolto alla Fortezza da Basso nei giorno venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 febbraio.

Le insegnanti Chiara Napoli e Simona Tovoli sono molto soddisfatte dei molteplici riconoscimenti ottenuti:

Categoria assoli baby composizione coreografia

3 classificata Natale Martina “ Effetto estate”

2 classifica Salmaso Sophia “Tante scarpe e due soli piedi”

Categoria gruppi baby composizione coreografica

3 classificati laboratorio baby

“Alveare “

Categoria coppie over composizione coreografica 3 classificati Fabio Martini e Andrea Cristina Carbone “ La mia Itaca”

Categoria coppie junior modern e contemporaneo

2 classificate Beatrice Moni e Marta Pavone “Sorellanza”

Categoria gruppi baby modern contemporaneo

3 classificati Terzo corso

“Climbing to the summit”

Inoltre sono state assegnate prestigiose borse di studio in Italia e all’estero agli allievi più meritevoli.