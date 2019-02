Sanremo, locali della movida passati al setaccio dai carabinieri. Multa di 30mila euro a titolare night

Sanremo. Una sanzione amministrativa da 30mila euro al titolare di un night nel quale si esibivano dieci intrattenitrici, tutte straniere, senza contratto e senza regolare permesso di soggiorno; 10mila euro di multa al titolare di un ristorante in costruzione per non aver adottato le misure di sicurezza previste all’interno del cantiere e la sospensione di un’attività commerciale nella quale lavoravano dipendenti senza un contratto regolare. E’ il bilancio dell’attività compiuta dai carabinieri di Sanremo, con l’ausilio dei reparti speciali dell’Arma quali il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Imperia e il Nucleo Operativo Ecologico di Genova.

Oltre al contrasto alla criminalità predatoria e allo spaccio di stupefacenti – che hanno portato ai recenti arresti per spaccio e furto in abitazione -, ai servizi finalizzati al controllo alla circolazione stradale, i militari dell’Arma sono impegnati in attività di prevenzione a tutela del consumatore, e in verifiche sui luoghi di lavoro per accertare le condizioni di esercizio dell’attività, col comune denominatore della tutela della sicurezza del cittadino.