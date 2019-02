Sanremo. “La Città dei Fiori occupa una posizione baricentrica per la Liguria e la Costa Azzurra, ma oggi è difficilmente raggiungibile. Con l’onorevole Lupi scambieremo delle opinioni anche per la sua esperienza di ministro alle Infrastrutture e Trasporti”. A dirlo è il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini che questa sera nel suo point elettorale ha ospitato il leader di Liguria Popolare, l’onorevole Maurizio Lupi.

“La sfida delle infrastrutture e dei trasporti è fondamentale per una regione come la Liguria e per l’intero paese – dichiara l’onorevole Lupi – Essere qui a Sanremo con Tommasini è significativo perché la Regione Liguria ha dimostrato al centro destra che si può governare bene, si può recuperare la fiducia con i cittadini, ma si può governare con la concretezza dei fatti. Se il MoVimento 5 Stelle continua a perdere, come è successo in Sardegna, è perché una volta che i cittadini ti hanno dato la fiducia poi non realizzi le cose. A proposito di infrastrutture, se pensi di essere isolato dal mondo forse potresti avere solo una decrescita felice, ma l’Italia la puoi solo far arretrare, come sta accadendo: alta velocità, tunnel della Torino-Lione, Terzo Valico, che è stata una delle opere più importanti, che come centro destra abbiamo voluto per rilanciare l’economia della regione. Le infrastrutture sono fondamentali, ma Sanremo è una sfida nella sfida, perché è una città dell’eccellenza, nota in tutto il mondo, che può tornare ad essere governata secondo un modello del centro destra“.

E’ stata un’occasione per l’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e per Liguria Popolare di dare il proprio supporto alla corsa per Palazzo Bellevue del candidato sindaco sanremese e della coalizione di centro destra. “Il raddoppio ferroviario è importantissimo per la raggiungibilità breve da Genova a Sanremo – continua Tommasini – Il corridoio Genova-Marsiglia, che potrebbe aumentare la nostra visibilità a livello sanremese, e l’Aurelia Bis sono opere che abbiamo atteso da tanto tempo e che oggi grazie ad una convergenza regionale-governativa possiamo raggiungere”.