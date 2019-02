Sanremo, lavori di asfaltatura: divieto di sosta in via Goethe e in via Peirogallo

Sanremo. Dalle 7 di martedì 26 febbraio, in via Goethe e in via Peirogallo inizieranno i lavori di asfaltatura. Pertanto, nei tratti segnalati dai cartelli vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambe le vie.

In via Goethe, oltre al divieto di sosta, ci sarà anche il divieto di transito: potranno passare solo i residenti per raggiungere i parcheggi auto di proprietà. Durante i lavori, via Peirogallo diventerà a doppio senso di marcia con divieto di sosta e rimozione forzata ambo i lati per consentire agli utenti di arrivare nella zona alta di via Goethe, a partire dalla sede di Sanremo Soccorso a salire. I lavori dureranno circa 5 giorni.