Sanremo. La vicepresidente della Regione Liguria e assessore regionale della Sanità, Sonia Viale, ospite speciale al point del candidato sindaco Sergio Tommasini del Gruppo dei 100 per parlare di sanità locale.

Questo pomeriggio, in vista delle amministrative 2019, ha voluto fare un punto con l’esponente della lista civica appoggiata dalla coalizione del centrodestra unito sulle problematiche della sanità e le possibili soluzioni che si possono raggiungere insieme: “Sono stata invitata dal candidato sindaco Tommasini per parlare di sanità, un tema che sta molto a cuore ai sindaci in quanto poi sono anche responsabili di questa importante materia e l’alleanza tra regione e comuni deve essere salda e forte perché ha come l’obiettivo il bene comune dei cittadini”.

“Illustro ciò che la Regione sta facendo su tanti fronti, come quello dell’edilizia sanitaria che è un tema centrale di questo territorio, l’ospedale nuovo, che cosa si fa in termini di prevenzione, quindi tutto quello che è screening. Ci sono molte tematiche che stanno a cuore ai cittadini di Sanremo e quindi avere uno scambio di idee e di proposte penso che sia utile in una campagna elettorale che deve deve parlare anche di questi temi: sociale e sanità“.