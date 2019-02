Sanremo. Si è svolto sabato 23 febbraio, presso la palestra Barabino, il Torneo di Calcetto dedicato al giovane Matteo Morselli, prematuramente scomparso pochi mesi fa.

Il giorno del compleanno di Matteo, è stata l’occasione per realizzare una intensa giornata di sport e beneficenza. Le gare iniziate verso le 10:00 del mattino, si sono susseguite in due gironi all’italiana che hanno visto le prime due squadre di ogni girone sfidarsi nelle semifinali e successivamente nella finale.

di 89 Galleria fotografica Torneo di Calcetto dedicato a Matteo Morselli









Numerosi gli atleti ed il pubblico che hanno presenziato nel corso di tutta la giornata, sino alla premiazione avvenuta in serata. Sulle magliette di tutti gli atleti, all’altezza del cuore capeggiava la frase “Pensando a te …. Matteo”, un pensiero che ha fatto da comune denominatore a tutta la giornata e che grazie alla numerosa partecipazione ed alla collaborazione di privati ed attività commerciali, permetterà di devolvere l’intera somma delle quote di iscrizione ad attività di beneficenza, che si andranno ad aggiungere a quelle già precedentemente realizzate dai famigliari di Matteo: un apparecchio per intubare su strada che verrà donato all’auto medica 118 e una lim donata al Liceo Cassini.

Per la cronaca, è stata proclamata vincitrice, dopo il sabato intenso di partite, la squadra degli “Sbragun”.