Sanremo, la delegazione nazionale di Silb in visita al “Welcome Point” del Casinò

Sanremo. Anche il presidente nazionale di Silb, Maurizio Pasca VicePresidente Fipe-Confcommercio ha partecipato ieri sera all’inaugurazione del “Welcome point” del Casinò di Sanremo.

Pasca ha accolto l’invito del consigliere del Cda del casinò di Sanremo, presidente di Federgioco, e membro del Direttivo nazionale Fipe, Olmo Romeo, di visitare Sanremo nella settimana del Festival. La delegazione Fipe ha potuto constatare come il Casinò di Sanremo sia al centro dell’evento mediatico e come la città si sia preparata ad accogliere il flusso continuo di visitatori attesi per tutta la settimana festivaliera.

“Ringrazio il Presidente Pasca di questa visita che rafforza la collaborazione instaurata, che sta portando a sempre nuovi concreti risultati nelle tante comuni azioni intraprese a tutela dei rispettivi settori d’interesse” – ha sottolineato il presidente di Federgioco Olmo Romeo, – “Abbiamo potuto mostrare la centralità che il Casinò di Sanremo ha saputo riacquistare nell’evento Festival e la sua capacità di valorizzare la sua trazione come elemento distintivo”.

Nella delegazione nazionale di Fipe è presente anche Alessandro Trolese, vicepresidente Confcommercio di Pisa, Presidente Fipe-Pisa e Presidente regionale della Toscana di Silb.