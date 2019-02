Sanremo, incidenti con pedoni sull’Imperatrice: l’appello di Stefania Mostardini

Sanremo. “L’incidente avvenuto ieri mattina in corso Imperatrice – scrive Stefania Mostardini candidata nella lista 100 per 100 Sanremo con Tommasini Sindaco – che ha causato gravi conseguenze ad una donna che è stata investita da un’auto, conferma la pericolosità di quella strada. Per l’incolumità di tutti, in primis dei pedoni, sarebbe opportuna l’ubicazione di dissuasori di velocità ad esempio.

In questo modo si ridurrebbe drasticamente la velocità ed aumenterebbe invece la sicurezza per i pedoni. Tante persone che abitano in quella zona – conclude Mostardini – mi hanno riferito della velocità eccessiva di diversi mezzi a due e quattro ruote, della pericolosità, oltre ad averlo segnalato personalmente al sindaco, senza però avere risposta. La sicurezza stradale è un tema importante e la lista 100 per 100 Sanremo per Tommasini Sindaco, farà sentire la sua voce a riguardo”.