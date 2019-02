Sanremo, il leader di Liguria popolare ospite al point di Tommasini

Sanremo. Il leader di Liguria popolare, l’onorevole Maurizio Lupi, sarà ospite al point del candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini, lunedì 25 febbraio dalle 18.30.

Sarà l’occasione per l’ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per Liguria popolare, di dare il proprio supporto alla corsa per Palazzo Bellevue di Sergio Tommasini e della coalizione di centro destra.