Sanremo, il comandante provinciale dei carabinieri in visita a R24

Sanremo. In occasione del Festival della Canzone Italiana, tra i vari ospiti del pomeriggio, anche i vertici provinciali dei carabinieri hanno fatto visita a R24.

Il tenente colonnello Andrea Momo, comandante provinciale, accompagnato dal capitano dei carabinieri di Sanremo Mario Boccucci, ha illustrato il piano sicurezza messo in atto per il 69° Festival.

Oltre ai normali servizi di controllo, ieri è stato inaugurato in via Matteotti lo stand dell’Arma dove i cittadini al suo interno troveranno i militari sempre pronti a dispensare utili consigli per la vita di tutti i giorni, ad esempio come difendersi dalle truffe. Lo stand è sempre circondato da tanti curiosi che non perdono occasione per scattare foto al parco mezzi, che fa bella mostra di sé a due passi dal teatro Ariston.