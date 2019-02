Sanremo, il Casinò chiude il primo mese del 2019 a quota 3,8 milioni di euro

Sanremo. Dopo “Sanremo Giovani” il Casinò è pronto ad ospitare, per il secondo anno consecutivo, le importanti trasmissioni collaterali al Festival: il “Dopofestival, “La Vita in Diretta” “Primafestival”, il Welcome party” per i giornalisti accreditati, oltre ai consueti concerti sulla facciata di Porta Principale. Eventi che ancora una volta porteranno visitatori in tutte le sale a sancire il promettente inizio del 2019.

A gennaio sono stati centrati dai visitatori delle sale slot ben 53 premi di valore superiore a € 4.999 per complessivi € 531.360, un vero record mensile. Nonostante le vincite, gli introiti del mese sono saliti a € 3,8 milioni, con un incremento percentuale rispetto allo stesso periodo del 2018 del 4,5%.

“Un ottimo inizio raggiunto con l’impegno della squadra Casinò, che ringraziamo attraverso la grande attenzione alla clientela ed una costante politica di promozione mirata all’intrattenimento di qualità” – sintetizza Casinò spa. Nei giochi tradizionali buona la performance della roulette francese che si attesta a 20,6% di aumento percentuale, confermando il trend positivo del mese di dicembre che interruppe una striscia negativa. Segnali positivi anche dalla Fair Roulette che mostra incassi quasi raddoppiati rispetto al gennaio 2018 e del Black jack (+16,5%) a sancire il rinnovato gradimento degli appassionati, che hanno apprezzato le proposte di gioco già positivamente sperimentate, che si sono quindi rivelate più rispondenti alle aspettative della clientela.

Tali ottime performance vengono, tuttavia, pressoché neutralizzate dal punto banco, in netta flessione, così come l’ultimate poker, anch’esso col segno negativo. In ultima analisi, i giochi tradizionali concludono il primo mese dell’anno sostanzialmente invariati, mostrando minori introiti per soli 26.000€ circa; va tuttavia considerato che il mese di gennaio dell’anno precedente si era chiuso a +11%; quindi la performance può considerarsi soddisfacente.

Exploit delle slot machines che chiudono il primo mese dell’anno con un ottimo +6,7% nonostante le molte vincite erogate. Sono stati incassati € 3 milioni, un risultato che consolida l’apprezzamento dei visitatori verso i modelli proposti, sempre innovativi e sempre rispondenti alla richiesta di giochi che soddisfino costantemente i desideri dei giocatori. Su questa linea si muove anche il gioco on line, che ha chiuso in bellezza il bilancio 2018, segnando un forte gradimento, che continua mese dopo mese.

“Dopo gli incoraggianti risultati di dicembre in termini di incassi era estremamente importante proseguire nel trend di crescita nelle diverse tipologie di gioco, sostenuto da azioni strategiche finalizzate a potenziare la politica dell’accoglienza“ – sottolinea Casinò Spa- “L’impegno di tutta l’azienda ci ha permesso di fruire al meglio degli eventi organizzati per il Capodanno sino all’Epifania, periodo in cui abbiamo ospitato i nostri migliori clienti che con tanti vacanzieri hanno affollato le nostre sale. Il bilancio mensile finale ha rimarcato il rinnovato gradimento verso la roulette francese, che ha chiuso in attivo il secondo mese consecutivo come la fair roulette e il black jack, scelti da una clientela che apprezza anche le sale delle slot machines.

Qui le proposte sempre diversificate, tese a mantenere all’avanguardia l’offerta di gioco, hanno consentito di soddisfare un pubblico, sempre più esigente e al tempo stesso pronto a recepire ogni stimolante novità. Affrontiamo questo importante periodo dell’anno sotto i migliori auspici, con il nostro Casinò nuovamente al centro dell’evento mediatico canoro più seguito a livello internazionale. I nostri affezionati visitatori potranno vivere l’emozione di un evento spettacolare che poche località ed aziende turistiche possono eguagliare in un ambiente elegante, sicuro, ben controllato e trasparente“.

Concludendo: ”Diamo il benvenuto al Festival e ai suoi protagonisti anche nel nostro teatro, orgogliosi di poter collaborare al successo di questo importante evento, che colloca la nostra città e la nostra azienda in quella dimensione internazionale che merita”.