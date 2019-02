Sanremo, il 3 e 4 marzo Sergio Tommasini incontra tre esponenti della Lega

Sanremo. Una due giorni con tre importanti esponenti della Lega per il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini. Si parte domenica 3 marzo con il presidente del consiglio regionale della Liguria Alessandro Piana alle 18 ospite al point di piazza Colombo del candidato sindaco Tommasini.

Lunedì 4 marzo invece doppio appuntamento. Alle 15 il vice ministro delle infrastrutture e trasporti e Segretario Lega Liguria Edoardo Rixi, assieme a Sergio Tommasini, taglieranno il nastro per l’inaugurazione del point della Lega in via Roma 46 a Sanremo.

Alle 18 il ministro delle politiche ambientali e forestali e turismo Gian Marco Centinaio è atteso al point del candidato sindaco del centro destra unito Tommasini.