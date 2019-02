Sanremo. GrandiAuto protagonista in una Città dei Fiori gremita per il 69° Festival della Canzone Italiana. Il concessionario Citroen e Peugeot, con i saloni a Sanremo ed Alessandria, ha messo in bella mostra, di fronte il cinema Centrale del salotto cittadino di via Matteotti, una splendida berlina dalla linea pulita ed elegante, ma non per questo priva di carattere.

Stiamo parlando del nuovissimo modello di Peugeot 508, disponibile anche station wagon. La seconda generazione della 508 (o 508 II) viene presentata al pubblico al Salone di Ginevra del 2018 rompe in maniera decisa con la generazione precedente: più corta, più bassa e più aggressiva nello styling, essa tende a quella nicchia di mercato tipicamente presidiata dalle cosiddette “coupé a 4 porte” di segmento D.

Stilisticamente la nuova generazione della 508 inaugura un nuovo corso stilistico anticipato alcuni anni prima dalla concept Exalt, corso stilistico caratterizzato questa volta da spigoli accentuati. Dal punto di vista tecnico, la 508 II nasce sul pianale allungato della contemporanea 308 II, un pianale modulare, perciò allungabile facilmente per la produzione di modelli di maggiori dimensioni.

Al suo debutto la 508 è prevista in quattro motorizzazioni: 16 THP benzina da 180 e 225 CV, 1.5 HDi da 130 CV e 2.0 BlueHDi da 180 CV.

Grandiauto è Concessionaria e Centro di Riparazione Ufficiale Peugeot e Citroën, ad Alessandria e Sanremo, e DS Store ad Alessandria. Grandiauto srl nasce nel Settembre del 2000 sulle orme di professionisti con esperienza trentennale. Un progressivo cambio dei vertici aziendali ha aperto la strada ad un nuovo management costituito principalmente da giovani che, con volontà e passione, ha permesso alla concessionaria di assumere un’impronta vivace e moderna, mantenendo al tempo stesso la serietà e la competenza che l’hanno contraddistinta negli anni.

I successi ottenuti nel mondo Peugeot spingono la Grandiauto nel novembre 2016 ad affrontare una nuova sfida: diventare anche Concessionaria Citroën prima per la provincia di Alessandria e poi per la provincia di Sanremo.

Le capacità e le potenzialità del gruppo lo portano a raggiungere un altro importante traguardo con l’inaugurazione nell’aprile 2018 dell’innovativo DS Store Alessandria. Negli anni si è inoltre dedicata ad un attento sviluppo delle filiali esterne e di una capillare rete autorizzata nel territorio alessandrino e in provincia di Asti, Imperia e Savona.

Da sempre orientato alla soddisfazione dei Clienti, il gruppo GrandiAuto si identifica non solo come azienda in espansione ma come un progetto in continua evoluzione. Per il nuovo e l’usato visita il sito www.grandiauto.net