Sanremo. Un’esperienza formativa unica affiancati dai professionisti Rai. È quella che hanno vissuto questa mattina gli studenti della scuola primaria Antonio Rubino al Forte di Santa Tecla.

Nell’ambito del progetto “Rubino gazette”, l’istituto ha aderito all’iniziativa ideata dalla direzione Comunica Rai, “Rai porte aperte”, che per il secondo anno consecutivo, in occasione del Festival della canzone italiana, ha promosso incontri didattici con gli alunni delle scuole elementari e medie di Sanremo per raccontare loro le professioni della radio e della tv.

Oggi è stata la volta dei bambini della Rubino che hanno trascorso ore emozionanti, scoprendo i mestieri che si celano dietro le quinte della tv, dal regista all’operatore di ripresa fino al mixer audio e video, simulando anche un tg in diretta con tanto di giornalisti e inviati.

Organizzato in collaborazione con il Comune e il Polo Museale della Liguria, in totale “Rai Porte Aperte” ospiterà fino a sabato 9 febbraio 20 classi degli istituti scolastici sanremesi, per un numero complessivo di 700 studenti. Oltre alla scuola elementare del Comprensivo Sanremo Centro Ponente, hanno aderito la primaria Borgo Rodari, la media Dante Alighieri e il plesso Calvino/Volta del Comprensivo Sanremo Centro Levante.