Sanremo. Un giovane in sella a uno scooter Honda Sh ha travolto un anziano che stava attraversando la strada in via Fiume. E’ successo poco prima delle 18.

Stando a una prima ricostruzione, sembra che il giovane stesse effettuando un sorpasso quando con lo scooter ha investito l’anziano che stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali. A seguito dell’impatto, il motorino è scivolato a terra, colpendo una corriera della Riviera Trasporti: il giovane alla guida è rimasto ferito in modo non grave. Più serie le condizioni dell’anziano, che nell’impatto al suolo ha perso molto sangue.

Sul posto sono accorse due ambulanze e il personale sanitario del 118, insieme agli agenti della polizia locale impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per tutto il tempo dei soccorsi.