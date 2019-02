Sanremo, finisce grazie ai carabinieri la vacanza “abusiva” di uno straniero in una seconda casa

Sanremo. I carabinieri di Sanremo hanno tratto in arresto un 40enne tunisino, già noto per i suoi precedenti, che si era introdotto dopo aver infranto il vetro della porta finestra con un “piede di porco” in un appartamento di vacanze di un piemontese di corso Inglesi.

All’interno tutte le utenze erano attive con la possibilità di utilizzare acqua, luce, gas.

I carabinieri sono intervenuti alle prime ore dell’alba cogliendo l’uomo ancora a letto intento a riposare, traendolo in arresto in flagranza per violazione di domicilio aggravata e sigillando i locali.

L’arrestato, giudicato con rito direttissimo è stato colpito dalla misura del divieto di dimora nella provincia di Imperia.

È finita agli arresti domiciliari una 50enne di origine albanese, colpita da ordine di carcerazione per 9 mesi di reclusione, poiché riconosciuta responsabile di molteplici furti aggravati e furti in abitazione commessi a Sanremo tra il 2012 ed il 2015.