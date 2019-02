Sanremo, eredita dal padre una pistola. Ma è un giocattolo

Sanremo. Una donna che non aveva segnalato la detenzione dell’arma ricevuta in eredità dal padre morto nel 2009 è stata denunciata dalla polizia per detenzione abusiva di armi, mentre il marito, un sessantenne di origine francese, è stato arrestato per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale e segnalato per cessione illegale di arma.

Gli agenti hanno infatti scoperto che l’arma che la sanremese custodiva in un armadio, credendo che fosse la pistola lasciatale dal padre, era stata sostituita dal marito con un giocattolo del tutto simile a quella originale. La pistola vera, invece, era stata ceduta a un uomo di 46 anni di Sanremo che la polizia aveva arrestato, nel gennaio scorso, per il possesso illegale di armi e stupefacenti.