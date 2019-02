Sanremo, endorsement a Tommasini del presidente della Federazione italiana canoa-kayak

Sanremo. Una bella visita e inaspettata, quella al point del candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini, da parte del presidente della Federazione italiana canoa – kayak Luciano Buonfiglio che ha portato il suo sostegno a Tommasini.

“Siamo impegnati in una bella sfida – ha detto il presidente Buonfiglio -, lo dico con convinzione perchè conosco Sergio, una persona che rappresenta i valori dello sport come il rispetto per gli altri, l’onestà, la trasparenza, l’impegno e la determinazione. Sono proprio questi valori che fanno grande uno sportivo e come non metterli in pratica nello sport: sono sicuro – prosegue – che li metterà anche alla guida di una città come Sanremo che ha bisogno di una nuova forza. Lo sport è mettersi al servizio degli altri con onestà e partecipazione e Sergio è la persona giusta.”

Insieme a Sergio Tommasini ed al presidente Luciano Buonfiglio c’erano anche Paolo Tommasini consigliere della Federazione italiana canoa-kayak e la candidata della lista “100 per 100 Sanremo Tommasini Sindaco”, allenatrice presso la Canottieri Sanremo e grande sportiva Monica Albarelli.