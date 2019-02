Sanremo durante il Festival non si fa mancare niente: arrivano le Iene Vegane

Sanremo. Poche ore prima della finale del 69° Festival di Sanremo, una decina di attivisti vegani dell’associazione Iene Vegane si riuniranno nei pressi del teatro Ariston per una pacifica manifestazione che sensibilizzi i media e l’opinione pubblica.

Alcuni di loro con maschere di animali, brandiranno strumenti muti (chitarra senza corde, microfono senza amplificazione, tamburello rotto) a simboleggiare l’impossibilità degli animali di far sentire “la propria voce”. Gli altri attivisti avranno dei cartelli con citazioni di cantanti e personaggi di spicco della scena musicale italiana e internazionale che hanno già fatto una scelta etica e vegana.

Gli organizzatori affermano: “Baglioni ha dichiarato che questo sarebbe stato “Il Festival dell’armonia” e che “Gli artisti possono essere almeno i trombettieri di qualche buona battaglia”, ecco perché, nella ricerca dell’armonia nostra e del pianeta in cui viviamo, non possiamo dimenticare i milioni di animali che ogni anno vengono allevati, torturati e uccisi e che sono anche tra le principiali cause di cambiamenti climatici, deforestazione e spreco di risorse (i raccolti destinati alla zootecnia potrebbero sfamare le popolazione che ancora soffrono la fame).

Chiediamo agli artisti sul palco e agli spettatori di riflettere, perché solo la consapevolezza ci rende liberi di scegliere e le nostre scelte possono salvare milioni di vite e il nostro pianeta”.