Sanremo. Continuano i riconoscimenti nazionali ed internazionali per i giocatori biancoazzurri.

Le “Onde” Alessandro Guidi e Andrea Napoli sono stai chiamati a far parte del Team Europe che alcuni giorni fa è volato a Santiago del Chile per prendere parte al “1° Torneo Panamericano”, raggiungendo un meritatissimo terzo posto. I due atleti matuziani hanno contributo a tenere alto il valore ed il prestigio del contingente italiano chiamato (tramite IAAFL Italia) a far parte del Team europeo. Una grande esperienza sportiva ed umana per i nostri atleti ed una grandissima soddisfazione per gli allenatori e la dirigenza dei Waves.

L’attività del football americano a Sanremo procede senza sosta: nel mese di marzo il campo di atletica di Pian di Poma ospiterà il tradizionale “Football Day” durante il quale la promozione di questo splendido sport si unisce all’intento benefico dell’iniziativa. Il 9 giugno impegnativa trasferta a Marseillan (Francia) per il “2° TransAlp Bowl” di football americano tra la selezione Italia AICS-IAAFL (in cui la presenza biancoazzurra sarà nutritissima) e la Selection France LNFAA.

Il sogno? Far sì che quanti più giocatori dei Waves siano selezionati per partecipare ai CSIT World Sport Games 2019 di luglio in Catalunya, dove il football americano è stato inserito per la prima volta come “sport dimostrativo”. Doverosa chiusura per il presidente biancoazzurro, Nicola Stefanucci: “Non posso negare che questi riconoscimenti ai nostri ragazzi riempiono di orgoglio; spero che tutto questo contribuisca ad avvicinare tanti altri ragazzi a questo affascinante sport che è il football americano”.