Sanremo. Un video per riassumere il lavoro in consiglio comunale dal 2014 a oggi. Lo ha realizzato il Movimento Cinque Stelle matuziano. “Abbiamo portato la voce dei cittadini nelle istituzioni e ci siamo messi al loro servizio ed è per questo motivo che reputiamo doveroso relazionare su quanto è stato fatto”, affermano i pentastellati.

“Attualmente stiamo definendo il programma per le prossime amministrative che sarà la continuazione di quello che abbiamo presentato nel 2014 ma arricchito da nuove idee e progetti sostenibili ma soprattutto condivisibili con la cittadinanza”, aggiungono, “Non vogliamo grandi opere che portino la città ad indebitarsi. Non vogliamo più che vengano svenduti i beni pubblici. Vogliamo tutelare l’ambiente, basta con discariche che hanno devastato colline e paesaggi meravigliosi, risaniamo la nostra città. Vogliamo attuare progetti sostenibili ed innovativi per incrementare il lavoro. Dobbiamo aprirci ad un vero futuro che ci riporti ad una qualità di vita più sana, serena e gioiosa perché abbiamo il diritto ad essere felici e questo lo si può ottenere solo se vivi in una città a dimensione di persona, perché la città deve essere di tutti, nessuno escluso”.