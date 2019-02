Sanremo. I giovani, con i loro videomessaggi di ringraziamento e sostegno al sindaco, hanno aperto la convention di Alberto Biancheri che si è tenuta questa mattina al cinema Centrale.

Una folla di persone ha riempito platea, galleria e anche la vicina sala del Tabarin per ascoltare le prime parole della campagna elettorale del primo cittadino in carica.

di 27 Galleria fotografica La convention del sindaco al cinema Centrale









«Sarei stato poco credibile se avessi iniziato la campagna elettorale sei mesi fa – ha esordito il sindaco -, quando ancora avevamo da chiudere su alcuni progetti fondamentali per la città».

«Nel 2014 abbiamo iniziato ad amministrare Sanremo. Abbiamo affrontato una situazione difficile fatta di tagli alle risorse, progetti bloccati da anni e altri da creare. Abbiamo interpretato questo incarico l’entusiasmo e l’impegno che dovevamo alla nostra città e ci siamo rimboccati le maniche. A distanza di quasi 5 anni possiamo dire con orgoglio che siamo riusciti a portare a termine tanti progetti. Sanremo, grazie a l lavoro di tutti, amministrazione, uffici comunali, cittadini, associazioni e imprese, è oggi una città più dinamica e intraprendente, più sostenibile e aperta al mondo. Tanto lavoro è stato fatto e molto ne vogliamo ancora fare. Continuiamo, passo dopo passo, con l’ascolto, la partecipazione, la progettualità e le risposte concrete».



Il sindaco ha quindi illustrato tutte le grandi e le piccole opere intraprese: quelle per lo sport, dagli interventi di manutenzione della pista d’atletica al progetto del Palazzetto dello Sport i cui lavori, si stima, inizieranno a metà 2019; quelle per le scuole, con la messa in sicurezza, l’ampliamento e l’ammodernamento di più di 25 istituti; quelle per la riqualificazione degli spazi pubblici, il patrimonio storico e l’arrivo di nuoviservizi. Senza dimenticare i progetti per lo sviluppo territoriale che, coinvolgendo le fondamentali risorse dei privati, porteranno a importanti costruzioni: primo fra tutti, il restyling del porto e poi the mall, Portosole, l’area creamtoria in Valle Armea e anche un green park e l’area camper a Pian di Poma.

«Grazie anche ai fondi europei ci sono 672 punti luci in più e ce ne saranno altri 370 a partire dal 2019. Sono 5 anni che facciamo un lavoro enorme, che facciamo un mazzo così a partire da una difficile situazione finanziare abbiamo investito 63milioni in opere pubbliche, diminuendo l’indebitamento del Comune di 20 milioni di euro. Quando parliamo di palazzetto sport, mercato annonario, rotonda delle foce, accorgiamoci che non ci saranno più in nessun programma elettorale perché noi li avremo messi in piedi. Stiamo portando avanti l’Auditorium del Parco Alfano, 16 anni ci sono voluti. Sembrava il sogno di tutti, e noi ci siamo riusciti. Stiamo lavorando su tante grandi opere e stiamo lavorando su tante altre cose».

Un discorso a parte meritano il porta a porta e la questione sicurezza: «Abbiamo attuato la più grande rivoluzione ambientale che è stata mai fatta nel Ponente Ligure, la quale ci ha permesso oggi di portare in discarica diecimila tonnellate di rifiuti in meno. Ovviamente possiamo migliorare e tutti i consigli sono ben accetti ma mi viene difficile farlo da chi ha sbancato le colline per 20 anni. Lo stesso vale per il discorso sulla sicurezza, con l’ampliamento dell’apparato di videosorveglianza, il daspo urbano, il rafforzamento dell’organico delle forze dell’ordine che ha portato anche al ritorno del vigile di quartiere, non un’ultima la lotta all’abusivismo commerciale. Su questi aspetti non voglio farmela menare da nessuno e lasciamo le polemiche da parte, mettiamo al centro quello che ci sta davvero a cuore, la nostra Sanremo. Questa campagne si vince con tutti noi e voi insieme, andiamo avanti insieme, il cambiamento continua».