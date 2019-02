Sanremo, causa lavori divieto di sosta e di fermata in via Martiri

Sanremo. Per via dei lavori di rifacimento degli asfalti, da domani mercoledì 20 e fino a venerdì 22 febbraio entrerà in vigore il divieto di sosta e di fermata in via Martiri nei tratti debitamente segnalati.

Per tutta la durata dei lavori, i posteggi in via Pietro Agosti nelle zone blu saranno a disposizione gratuitamente come parcheggi alternativi.