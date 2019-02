Sanremo. Il rocker Carlo Cori è stato colto da infarto in mentre si trovava in al teatro Federazione Operaia al civico 47 di via Corradi. Il cantante, conosciutissimo soprattutto all’estero, ha perso i sensi mentre si accingeva ad esibirsi. Sul posto sono accorsi carabinieri motociclisti e il personale sanitario del 118 che ha a lungo praticato il massaggio cardiaco a Cori, prima che il cuore dell’artista ricominciasse a battere.

Cori è stato trasportato in codice rosso di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea.