Sanremo Baseball perde con i “cugini” del Cavigal di Nizza

Sanremo. Prosegue la sessione delle partite di allenamento che il Sanremo Baseball ha programmato fino all’inizio del campionato. Ieri, sul campo di Pian di Poma, la squadra di “serie C” si è confrontata con i “cugini” del Cavigal di Nizza e con i componenti della JFK di Mondovì (che fa parte del nostro girone di campionato).

Le partite sono state giocate nonostante l’assenza di ben 6 giocatori che – per malattia, partecipazione a corsi di aggiornamento, gite scolastiche, 2 infortuni e degenze post operatorie –non sono potuti intervenire; in loro parziale sostituzione Paternò ha convocato tre elementi della squadra giovanile U15, che ben si sono inseriti. Gli infortunati, stampelle alle braccia, erano presenti in qualità di tifoseria a dimostrazione della compattezza della squadra.

In entrambe le partite hanno giocato tre atleti degli Shark di Finale che hanno messo a buon frutto la neonata collaborazione con il Sanremo Baseball realizzando nella prima gara un fuoricampo in campo ed una valida da tre basi.

Il bilancio della giornata è di una partita persa contro il Cavigal – che, ricordiamo, milita nella serie “B” francese e che si trova già in pieno campionato – e di una vinta contro i monregalesi che ritroveremo nel corso del campionato. Coach Bottero ed il Manager Paternò si dichiarano ben soddisfatti dell’andamento degli allenamenti e dei miglioramenti della squadra sul campo. La prossima partita amichevole è in programma per il 17 marzo con i “Brothers” di Alessandria mentre per le squadre giovanili è in programma il 3 marzo una sessione di selezione di atleti U12 per la partecipazione al Torneo delle Regioni in rappresentanza della Liguria.