Sanremo arrestato dai carabinieri “Pusher” di metadone francese

Sanremo. Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia dei carabinieri impegnata in servizio di controllo del territorio ha proceduto all’arresto in flagranza di un italiano 52enne per detenzione di sostanza stupefacente.

L’uomo, insieme ad una conoscente, è stato fermato per un normale controllo alla circolazione stradale a bordo di una Fiat 500 Abarth e fin da subito ha manifestato un atteggiamento irriverente nei confronti dei militari.

Data l’irrequietezza dimostrata da entrambi ed in considerazione dei precedenti penali dell’uomo per spaccio di stupefacenti, i carabinieri hanno perquisito l’autovettura rinvenendo, sotto il sedile del passeggero, una busta contenente 14 flaconi da 60 mg di metadone di produzione francese. L’uomo, che si è assunto la proprietà dei flaconi non ha fornito alcuna documentazione valida che potesse giustificarne il possesso per uso personale (in considerazione dell’ingente quantitativo), motivo per il quale è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Sarà ora giudicato con rito direttissimo.