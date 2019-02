Sanremo, all’Hotel de Paris presentazione del libro “Parenti serpenti” di Roberto Zaccariello

Sanremo. Giovedì 14 marzo all’Hotel de Paris si terrà la presentazione del libro di Roberto Zaccariello, “Parenti serpenti. Spunti e riflessioni sul passaggio generazionale” (ore 18.30).

Consulente finanziario da oltre 20 anni, Zaccariello ha scritto questo breve trattato per informare le famiglie italiane sulla gestione degli asset patrimoniali, immobiliari e finanziari che passeranno alla generazione successiva.

«Nei miei 21 anni di attività – spiega l’autore – ho purtroppo avuto modo di vedere molti dissidi famigliari a causa di decisioni non prese. Pensate che soltanto l’8% degli italiani fa testamento. Da qui liti, diverbi, contenziosi tra fratelli, sorelle, cugini, zii. Spesso gli eredi si ritrovano a discutere su come gestire il passaggio generazionale e nelle situazioni in cui vi sono più eredi la situazione va a peggiorare di conseguenza. Ed ecco perché è nato questo libro: per indurre le famiglie a pensare al domani, al dopo di noi, ad evitare spiacevoli situazioni con i propri cari, anche perché, ne sono sicuro, le persone che ci lasciano non vorrebbero che accadesse».

Per assistere alla presentazione del libro di Roberto Zaccariello, chiamare al 348-7126189 o scrivere una email a zaccarielloconsulenzafinanziaria@gmail.com (Posti limitati, telefonare almeno una settimana prima dalla data dell’evento)