Sanremo al tempo del Festival, Ridge di Beautiful a pranzo dal ristorante Nicò

Sanremo. Ron Moss sempre più rapito dalla Città dei Fiori. Il mitico Ridge Forrester dell’infinita soap opera made in USA, Beatiful, da anni fa capolino in terra matuziana durante il periodo del Festival della Canzone Italiana. E quest’anno non è stato da meno. Era infatti a pranzare in piazza Bresca da “Nicò”, per degustare le ottime specialità di pesce.