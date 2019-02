Sanremo. Questa mattina si è svolto al Teatro dell’Opera del Casinò il convegno “On the road”, organizzato dalla Consulta degli studenti di Imperia in collaborazione con la Prefettura di Imperia e la direzione del Casinò di Sanremo.

L’associazione genitori della provincia di Imperia ha avuto l’onore di essere uno dei tanti oratori di questo convegno sulla sicurezza stradale dove le istituzioni presenti e l’associazione Italiana Vittime della Strada hanno dato un’utile e interessante testimonianza.

Deborah Murante presidente dell’associazione Genitori dice «Eravamo molto emozionati perché avevamo una platea strabiliante: tanti giovani e tutte le istituzioni che contano. Abbiamo avuto pochissimi istanti per dare la nostra testimonianza sul progetto “Aiuto!!! Le Dipendenze” ma pensiamo di aver raccolto la loro attenzione e curiosità e speriamo anche dei numerosi insegnanti in modo da poter approfondire il progetto nelle scuole ricordando che è assolutamente a costo zero. Siamo molto soddisfatti e speriamo vivamente che al II congresso che si svolgerà a maggio avremo lo stesso pubblico magari con la presenza dei genitori. Onorati ringraziamo e ci complimentiamo con la giovanissima Consulta Giovani Provinciale».