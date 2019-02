Sanremo, al liceo Cassini l’inaugurazione del nuovo presidio intitolato a Rosario Livatino

Sanremo. Mercoledì 6 febbraio presso l’Aula Magna del Liceo G. D. Cassini, in Villa Magnolie, Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, inaugurerà il presidio scolastico intitolato a Rosario Livatino.

Le attività del presidio sono curate da studenti del Liceo facenti parte dell’associazione, che ne hanno fortemente voluto la nascita e che già da alcuni mesi stanno proponendo attività sulla legalità ai loro compagni. Questa inaugurazione, come dicono gli stessi studenti, non è da considerarsi come un traguardo, ma piuttosto come l’inizio di un lungo percorso, perché la lotta alla criminalità organizzata e all’illegalità, per una società più giusta, in cui si possa veramente respirare il fresco profumo della libertà, ha inizio proprio nelle scuole, educando le nuove generazioni.

All’incontro interverranno il Procuratore Aggiunto del Tribunale di Imperia, Dottoressa Grazia Pradella, il testimone di giustizia, Rocco Mangiardi, il referente regionale di Libera, Stefano Busi, la referente provinciale di Libera, Maura Orengo, e il preside dell’istituto, Professor Sergio Ausenda.

La cittadinanza tutta è invitata all’evento