Sanremo, al Floriseum conferenza dedicata ai fiori eduli

Sanremo. Le piante con fiori eduli stanno destando sempre maggiore interesse, posizionandosi sul mercato alimentare sia della tradizione sia della cucina di innovazione. In questa prospettiva un positivo riscontro economico per la realtà floricola ligure può giungere anche da produzioni specializzate in questo particolare settore.

Nel campo della ricerca a livello internazionale si colloca il progetto Interreg Alcotra Italia-Francia “Antea” (www.interregantea.eu) avente l’importante obiettivo di promuovere la filiera emergente dei fiori eduli mettendo a valore ogni aspetto legato agli aspetti agronomico-colturali della produzione, accanto a quelli della qualità, del trasporto/conservazione e del mercato.

Nell’ambito delle attività di studio e divulgazione scientifica del Museo del Fiore della Città di Sanremo “Floriseum” un importante momento culturale sarà specificatamente riservato a questa tematica grazie all’autorevolissimo contributo di approfondimento del professor Giorgio Calabrese, docente di Dietetica e Nutrizione Umana e presidente del comitato nazionale della sicurezza alimentare (C.N.S.A.) del ministero della Salute. L’incontro sul tema “I fiori eduli” si terrà sabato 2 marzo alle 17 presso la Sala Conferenze del Floriseum del Villino Winter di Villa Ormond a Sanremo.

L’incontro, moderato dal professor Marco Devecchi (vice presidente del comitato scientifico del Museo del Fiore della Città di Sanremo), sarà introdotto da un saluto del sindaco Alberto Biancheri della Città di Sanremo e dell’assessore Barbara Biale alle Attività produttive e alla Floricoltura della Città di Sanremo. Al termine della conferenza avrà luogo una discussione sulle tematiche affrontate con domande da parte del pubblico.