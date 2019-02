Sanremo, al Club Tenco arriva il cantautore fiorentino Giulio Wilson

Sanremo. Il 6 febbraio, a Sanremo presso il prestigioso Club Tenco alle 15,30 si esibirà Giulio Wilson, cantautore di Firenze, oltre che enologo e vignaiolo biologico indipendente.

Il 18 gennaio è uscito singolo “Modigliani” in contemporanea a “Futuro Sanremo” album prodotto da Fonoprint, presentato alla stampa il 27 gennaio a Milano presso il Goganga e ritenuto dagli esperti una delle migliori produzioni artistiche del 2019.

Modigliani è un brano ispirato al grande artista Livornese. Un brano cantautorale e sincero, che mescola nostalgia a consapevolezza, un brano scritto con carta e penna, come si faceva una volta. Quasi un brano d’epoca rispetto alle produzioni moderne, per realizzarlo sono stati utilizzati strumenti vintage come Mellotron, Moog e Glockenspiel.

Futuro Remoto è un disco importante, contiene brani che hanno vinto prestigiosi concorsi come Bruno Lauzi, Bma e MEI.

Il 6 febbraio Giulio Wilson sarà appunto ospite dell’Isola non trovata. Egli è davvero molto contento di suonare al Club Tenco, da sempre sede del premio della canzone italiana per eccellenza. Giulio, infatti, scrive testi che non parlano mai di banalità, alcuni brani sono impegnati socialmente pertanto molto vicini alle scelte artistiche del Club Tenco.

La tournée 2019 del cantautore Giulio Wilson è già fitta di appuntamenti: la prossima tappa sarà L’8 febbraio a Prato presso il Wallace per poi proseguire il 16 febbraio a Potenza – Teatro Piccolo Principe, il 17 febbraio a Pescara – Loft 128, il 19 febbraio a Bologna – Bravo Caffè, il 22 febbraio a Perugia – Bad King, il 23 febbraio a Verona – The brothers e il 24 febbraio a Vigevano – Pick wick.