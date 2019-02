Sanremo. AngsaImperia Onlus (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e il Teatro dell’Albero organizzano sabato 23 febbraio alle 21 nel Teatro del Opera del Casinò una serata per ricordare l’amico Gigi Guidotti con uno spettacolo realizzato dalla Compagnia del Giullare di Salerno: “L’Occhio del Novecento”.

Uno spettacolo che nasce da un grande amore e da una consapevolezza, il magico momento della Napoli dei primi del Novecento. Attraverso i suoi tre autori più rappresentativi, Eduardo, Di Giacomo e Viviani. Il fulcro di tutto il recital è l’anima, sempre melanconica anche tra le più sonore risate. Il tutto viene proposto attraverso la bravura e dalla regia di Vanni Avallone, dalle musiche arrangiate dal Maestro Paolo Molinari e dalle naturali doti di chanteuse di Antonia Avallone.

Nel corso della serata Franco La Sacra interverrà con un suo omaggio a Gigi. La serata oltre che a ricordare l’amico Gigi servirà a raccogliere Fondi per Angsaimperia onlus, atti a finanziare Laboratori artistici e creativi per i ragazzi autistici e a favorire l’integrazione presso la sede di Sanremo, in piazza Cassini 14.

“Angsaimperia Onlus vuole esprimere un sincero ringraziamento a quanti si sono prodigati per la riuscita di questo evento. La direzione del Casinò di Sanremo, la dottoressa Taruffi e La Pico Service Lighting &Sound di Sanremo per la sensibilità dimostrata verso la nostra associazione.

Il Teatro Dell’Albero e il suo direttore Franco La Sacra per l’impegno e la determinazione nella realizzazione di questo ricordo. Il Teatro del Giullare di Salerno e Vanni Avallone per la caparbietà e l’amicizia dimostrata

a Gigi e a Noi. Alfonsina e Roberto Guidotti per tutto, i nostri volontari che lavorano senza essere visti e sono la linfa vitale dell’associazione e una guida per i nostri ragazzi” - fa sapere Angsaimperia Onlus.