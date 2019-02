Sanremo, al Casinò un convegno sull’azzardo legale con gli esperti del settore

Sanremo. Il gioco pubblico legale con vincite in denaro e tutti gli aspetti ad esso connessi sarà tema di un convegno organizzato da Federazione Italiana Tabaccai, sindacato Toticevitori Sportivi e Federgioco assieme all’Istituto Milton Friedman in programma lunedì 18 febbraio 2019 alle ore 11 presso il Casinò Municipale.

L’incontro giunge in un momento di stretta attualità per le polemiche sollevate dalle modalità e dagli orari di utilizzo delle” macchinette” nei locali pubblici della provincia di Imperia e sarà occasione di confronto per fare luce sulle criticità normative in materia di gioco pubblico legale, individuando le possibili soluzioni che separano la tutela della salute pubblica e la salvaguardia delle attività economiche del gioco.

Il convegno, aperto a tutti, tratterà le tematiche relative al gioco con vincite in denaro a partire dalla regolamentazione particolarmente restrittiva adottata dagli enti locali fino all’individuazione di soluzioni migliori e più idonee alla gestione della materia a difesa degli interessi in causa. All’incontro del Casinò partecipano il presidente nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Giovanni Risso, il presidente del Sindacato Totoricevitori Sportivi, Giogio Pastorino, sindaci, amministratori esperti del settore gioco.