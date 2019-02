Restyling del Porto Vecchio a Sanremo, il candidato sindaco Tommasini: “Sono d’accordo con l’Arrigoni (M5S)”

Sanremo. “Non abbiamo nessuna difficoltà – scrive il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini – ad affermare che ci troviamo perfettamente d’accordo con le dichiarazioni della consigliera comunale del M5S Paola Arrigoni, relative alla pratica del restyling del Porto Vecchio.

Come abbiamo già avuto modo di dire in precedenti occasioni, non contestiamo il merito del progetto individuato dall’amministrazione ma ribadiamo che il metodo adottato non ci trova d’accordo. Non si comprendono – prosegue Tommasini – le ragioni di una scelta affrettata, se non per evidenti ragioni elettorali, che non tiene minimamente conto del necessario coinvolgimento di tutte le categorie interessate al Porto Vecchio ed è priva di un’approfondita analisi degli altri due progetti presentati.

Chiediamo all’amministrazione Biancheri di astenersi dal proseguire l’iter amministrativo che a poco più di tre mesi dalle elezioni vincolerebbe la futura amministrazione su un’opera destinata a cambiare, in maniera fondamentale, una delle zone più importanti e rappresentative della città”.