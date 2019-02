«Si preannuncia un Festival da record». Così il sindaco Alberto Biancheri che questa mattina ha aperto la conferenza stampa che ha dato ufficialmente il via a Sanremo 2019.

«Gli alberghi sono già sold out, così come le case vacanze – ha sottolineato Biancheri –. Questi numeri tendenzialmente si registravano a metà della settimana e non già all’inizio come quest’anno. È un momento importante per Sanremo e per il resto del Paese. Nel corso di questi giorni le piazze si riempiranno di musica e di giovani. Sono previste esibizioni di tanti artisti, anche quelli di Area Sanremo, da piazza Borea D’Olmo e piazza Siro Carli. Punto di riferimento sarà il Forte di Santa Tecla, dove arriveranno anche gli studenti delle scuole elementari e medie che conosceranno il mondo della radio e televisione. Tutto si svolgerà nel massimo della sicurezza, con le forze dell’ordine a presidiare la città e l’ausilio di un apparato di telecamere maggiore rispetto alle precedenti edizioni».

«Grandi protagonisti – ha aggiunto il primo cittadino – saranno i fiori, con i bouquet che saranno consegnati alle cantanti e che vedremo già questa sera durante il red carpet. I fiori arrivano grazie all’intenso lavoro svolto dal Mercato dei Fiori, un mondo produttivo che esiste ed è un pilastro della nostra economia».